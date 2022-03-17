Зокрема, агресор несе великі втрати у техніці та живій силі на північно-західних підступах до столиці.

Підступи до Києва на надійному замку, російські окупаційні війська у столицю не пройдуть.

Про це повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Зокрема, командувач оборони Києва - командувач Сухопутних військ ЗС генерал-полковник Олександр Сирський перевірив оборону на північно-західних підступах до столиці у населеному пункті Мощун.

"Вже понад 12 діб ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських захисників на цьому напрямку. Запеклі бої з російсько-окупаційними військами тут тривають як вдень, так і вночі. Агресор несе великі втрати в техніці та живій силі", - йдеться у повідомленні.

Поспілкувавшись із українськими військовими, Сирський відзначив, що українські захисники готові захищати свою батьківщину. "А підступи до столиці на надійному замку, ворог туди не пройде", - наголошується у повідомленні.

Крім того, бойовий дух українських захисників знаходиться на високому рівні. "Ми будемо знищувати ворога при будь-якій можливості. Російські війська відчують всю лють і силу Українських захисників", - відзначив Сирський.

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли про втрати Росії з початку війни. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали особового складу - близько 14000 осіб. Також було знищено, зокрема, 444 танка та 86 літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: