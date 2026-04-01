На фронті загинув оператор ТСН, який пішов добровольцем на війну

На фронті загинув Євгеній Соловей - телеоператор, який багато років працював у команді ТСН, а у 2022 році пішов добровольцем на війну. Як повідомляє 1+1 media у Facebook, Соловей, історія якого в 1+1 media розпочалася у 2011 році, загинув 27 березня.

Зазначається, що з 2014 року він разом із воєнкорами працював у зоні бойових дій та фіксував правду про війну.

"У 2022 році Євген пішов добровольцем на війну і став пілотом дронів. Його загибель - це непоправна втрата для усіх нас", - йдеться у повідомленні.

У 1+1 media зазначають, що Соловей був "справді світлою і великою людиною". "Він завжди усміхався, підтримував інших і навіть у найскладніші моменти знаходив слова, які додавали сил. Колеги згадують його як надійного, щирого і дуже людяного - того, поруч із ким завжди було спокійніше", - йдеться у повідомленні з висловленням співчуттів рідним та близьким чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, раніше на фронті під час евакуації поранених у Куп'янську-Вузловому загинув відомий український стендап-комік Артур Петров.

В армії він служив з квітня 2025 року, і останні місяці перебував у складі 43-ї окремої механізованої бригади.

