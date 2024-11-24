За останній тиждень відбулася найбільша ескалація з початку війни.

Цього тижня відбулася найзначніша ескалація військових дій в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, і це знаменує нову главу у війні.

"Усе почалося з того, що президент США Джо Байден змінив свою давню політику, надавши Києву дозвіл на розміщення американських ракет більшої дальності на російській території, а закінчилося тим, що Москва завдала удару по Україні новою експериментальною балістичною зброєю, що стривожила міжнародне співтовариство й посилила побоювання з приводу подальшої ескалації", - пише Associated Press.

Видання аналізує події, що відбулися за 6 попередніх днів і докорінно змінили ставки у війні.

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Неділя. США схвалили удари з використанням далекобійних ракет ATACMS. Зміни відбулися після того, як США, Південна Корея і НАТО заявили про прибуття військ КНДР до Росії, щоб допомогти Москві витіснити українські війська з Курської області.

Понеділок. Росія попередила про ескалацію, якщо західну зброю буде використано на її території

Вівторок. Україна вперше обстріляла Росію американськими ракетами великої дальності, вразивши склад боєприпасів у Брянській області Росії.

Також у вівторок президент Росії Володимир Путін офіційно знизив поріг застосування ядерної зброї, відкривши можливість для потенційної ядерної відповіді Москви навіть на звичайний напад будь-якої країни, підтримуваної ядерною державою.

Середа. США схвалили передачу Україні протипіхотних мін, щоб уповільнити просування Росії на полі бою.

Україна також завдала удару по цілях на території Росії за допомогою британської ракети Storm Shadow.

Американське і деякі інші західні посольства в Києві тимчасово закрилися у зв'язку із загрозою потенційно великої російської повітряної атаки на українську столицю.

Четвер. Росія вперше застосувала нову експериментальну балістичну ракету середньої дальності по Україні.

У своїй заяві Володимир Путін попередив, що нова ракета "Орешник" здатна нести ядерні боєголовки і що вона є відповіддю на використання Києвом американських і британських ракет. Путін також сказав, що вона може бути використана для атаки будь-якого українського союзника, чиї ракети використовуються для нападу на Росію.

П'ятниця. НАТО скликає екстрене засідання щодо України, зустріч відбудеться у вівторок на прохання України і пройде на рівні послів.

Також парламент України скасував засідання, оскільки в місті було посилено заходи безпеки через можливу загрозу атаки на урядові будівлі.

Субота. Володимир Зеленський вважає, що війна може бути закінчена наступного року.

"Ми розуміємо, що Росія не піде на всі ці кроки. Але є хартія ООН, і ми сподіваємося, що всі наші кроки, засновані на хартії ООН, будуть підтримані нашими партнерами... Я думаю, що ми побачимо ці пропозиції в січні. І я думаю, що у нас буде план, як закінчити цю війну", - сказав він.

Війна в Україні - новини

Як писав Bloomberg, Джо Байден своїми останніми рішеннями хоче зміцнити позиції України у війні проти РФ, оскільки новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко закінчити війну.

Водночас CNN зазначав, що застосування Росією ракети "Орешника" по Дніпру - це остання ескалація війни в Україні, що знаменує собою вирішальний і потенційно небезпечний момент "у конфлікті Москви із Заходом".Зазначається, що раніше подібні "багатозарядні ракети з незалежним наведенням" (MIRV) ніколи не використовували для нанесення удару по противнику.

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