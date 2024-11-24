Ці рішення можуть зіграти на руку Трампу, який обіцяв швидко закінчити війну в Україні.

Під кінець свого президентства Джо Байден хоче зміцнити позиції України у війні проти РФ, оскільки новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко закінчити війну.

Як пише видання Bloomberg, серед останніх таких дій Байдена - дозвіл бити по військових цілях в глибині території РФ, що було розцінено командою Трампа як ескалація.

Крім того, Білий дім схвалив постачання протипіхотних мін Україні та списав майже $5 млрд боргу, а також запровадив санкції проти великого російського банку.

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За даними джерела видання, ці міри, як і інші, які ще знаходяться на стадії розгляду, є частиною плану Байдена зробити якомога більше для посилення України до початку президентства Трампа.

Видання зазначило, що це не означає, що такі кроки Байдена будуть неприємні Трампу. Як зазначила заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід, деякі рішення можуть бути на користь Трампу.

"Деякі нинішні рішення Байдена можуть допомогти Трампу зайняти більш вигідну позицію для закінчення війни, а Україну - поставити у вигідніше становище для будь-яких переговорів", - висловила думка експертка.

Рішення Байдена щодо України

22 листопада видання The Telegraph написало, що раптове рішення США про дозвіл Україні бити західними ракетами по цілях на території РФ та постачання протипіхотних мін, хоч і було ухвалене надто пізно, однак це не означає, що це не допоможе переломити хід війни на користь України.

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