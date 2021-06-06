Минулої доби один український військовий на Донбасі підірвався на невідомому вибуховому пристрої і був госпіталізований.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Постраждалому надали допомогу та госпіталізували, його стан оцінюється як середньої тяжкості.
Повідомляється, що 5 червня в районі проведення ООС на Донбасі не було зафіксовано обстрілів зі сторони збройних формувань РФ. Однак станом на 7 ранку 6 червня ворог обстріляв українські позиції біля Пісків з міномету 120 калібру.
Бойових втрат від обстрілів серед українських захисників немає.
Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про загрозу терактів після заяви Путіна про "Північний потік-2". Він не виключив спроб саботажу на українській ділянці газопроводу.
Україна розглядає різні сценарії та посилює реагування на об'єктах критичної інфраструктури.
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