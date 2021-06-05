Україна розглядає різні сценарії.

Після заяви президента Росії Володимира Путіна про завершення першої нитки російського газопроводу "Північний потік-2" в Україні не виключають терактів з боку РФ.

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

"Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив, що "Північний потік-2" добудований, перша нитка. Газ все ще транспортується в Європу нашим газопроводом, і повинен транспортуватися деякий час далі, але потім Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України", – сказав Аваков.

Він не виключив спроб терактів на українській ділянці газопроводу.

Читайте такожУ РНБО розповіли про шанси України зупинити запуск "Північного потоку-2""Тому ми очікуємо, що будуть спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і скажуть: "Ви бачите, ми хочемо, Але ось вони, тому пускаємо газ через "Північний потік-2". І такої інформації розвідувальної у нас достатньо", – додав він.

Україна розглядає різні сценарії та посилює реагування на об'єктах критичної інфраструктури.

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Автор: Катерина Шварц