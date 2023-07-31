Місто на Миколаївщині потерпає від окупантів з початку повномасштабного вторгнення.

Захисника міста Очаків Миколаївської області знищили дорогий спостережний комплекс окупантів Муром-М. Як повідомили у Військово-Морських сила ЗС України, ліквідовано спостережний пост противника.

"Один з підрозділів ВМС ЗСУ наніс вогневе ураження по спостережному посту з комплексом Муром-М. Влучним пострілом ціль знищено", - розповіли військові моряки.

Оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як після влучного удару вороже "око" розлітається в тріски. Судячи за все, окупанти розташували свій спостережливий пункт у цивільній будівлі в кілька поверхів на окупованій території. Загарбники намагалися замаскувати вартісний оптичний комплекс, але українські військові його "вирахували".

Що таке комплекси "Муром"

Згідно відкритих джерел, комплекси "Муром" виробляє російська компанія "Стілсофт" - розробник та виробник комплексних систем безпеки, який має сертифікат (галузеву премію) "За зміцнення безпеки Росії" у номінації "Кращий пристрій (комплекс) збору та обробки відеоінформації". У цього закритого акціонерного товариства є відповідні рекомендації (підтримка) Міноборони РФ та ФСБ.

Потужний "Муром-М" — комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор в темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Збройні сили України показали вдале полювання екіпажу ударних БПЛА: на одному з напрямків фронту вдалося ліквідувати російський комплекс "Муром-М". Ворожий засіб відеоспостереження ефектно знищили бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони. В кадрі дрон спочатку знаходить комплекс, прихований за деревами, а потім починається "бавовна".

Що треба знати про Очаків

Нещодавно у ВМС ЗСУ повідомляли, що із початку широкомасштабного вторгнення ворог чи не щодня обстрілює мирних жителів Очакова - у місті пошкоджень зазнали 80% житлових будинків.

В основному, удари противник завдає із Кінбурнської коси – єдиної території Миколаївщини, яка поки ще залишається окупованою. Цей напрямок Сили оборони пильно контролюють. Їх основана мета - не допустити висадки ворожого десанту на узбережжі, спостереження за ворогом, знищення скупчень сили, техніки окупантів тощо.

На Кінбурнській косі ворог облаштовує позиції, спостережливі пости, вогневі точки, протикатерну оборону. Також з того боку завдається вогневе ураження по українських позиціях.

На косі противник цілеспрямовано використовує цивільні житлові будинки, школи та дитячі садочки для збереження боєкомплектів та у якості своїх спостережливих пунктів. Тому українських захисникам доводиться бути вкрай обережними, щоб не нашкодити українцям, які залишаються під окупацією. Тому спостереження за потенційними місцями зосередження ворожої техніки та живої сили триває довго.