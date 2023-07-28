За словами Гуменюк, на косі ускладнено ротацію окупаційних військ.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважує, що російські окупанти на Кінбурнській косі занепали духом і мають проблеми з ротацією.

Про це вона сказала в ефірі інформаційного телемарафону. "Там продовжується їхнє перебування. Але воно все ж таки досить своєрідне. Оскільки це вогневі позиції, які вони ховають за спинами мирних мешканців", - зауважила Гуменюк.

Вона нагадала, що російські загарбники навіть вдалися до замінування периметрів населених пунктів для того, щоб місцеві не могли залишити місця свого проживання і залишалися для окупантів живим щитом.

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Водночас для самого вогневого ураження росіяни все ж виводять реактивні системи залпового вогню і артилерію на певні позиції. "І тоді ми відпрацьовуємо у відповідь. У зв’язку з цим морально-психологічний дух того контингенту, який перебуває на Кінбурнській косі, дуже занепав останнім часом. Тому що вони почуваються там в небезпеці. Вони усвідомлюють, що це для них фактично квиток в один кінець", - сказала Гуменюк.

Крім того, зауважила вона, на косі ускладнено ротацію окупаційних військ. "Тому що сил у ворога не вистачає для того, щоб закривати повністю всю смугу. Вони дуже багато маневрують і потребують підтягування сил на Запорізький і східний напрямок. Тому тут за остаточним принципом комплектуються підрозділи", - розповіла речниця.

Так, додала Гуменюк, по радіоперехопленнях чути, що моральний дух місцевих окупантів дуже занепав.

Кінбурнська коса - новини

Як відомо, Кінбурнська коса - це єдина частина Миколаївської області, яка досі окупована Росією.

У червні Гуменюк розповіла, чи змінилася ситуація на Кінбурнській косі через підрив Каховської гідроелектростанції. Підтоплення на косі було незначним і не мало визначального впливу на російські сили, зазначила вона.

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