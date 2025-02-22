'Серед нас багато патріотів': воїни на передовій не вірять у переговори США та Росії

Попри політичні домовленості, військові готуються продовжувати боротьбу після повернення на фронт.

Переговори між США та Росією, які цього тижня проходили з метою припинення війни в Україні, не справили враження на українських військових, що перебувають на передовій. Вони не бачать можливості швидкого завершення бойових дій, особливо якщо Київ не братиме участі в переговорах, пише Reuters.

Піхотинець із позивним "Регбіст", тримаючи автомат, згадав запеклий опір українських військ у перші тижні вторгнення Росії в лютому 2022 року - ще до надходження західної підтримки. Він наголосив, що Україна здатна повторити цей досвід, якщо це буде необхідно.

"Вас не може зрадити людина, від якої ви нічого не чекали", - так він висловив своє ставлення до президента США Дональда Трампа, не покладаючи на нього жодних сподівань щодо підтримки України.

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Ще один український боєць, відомий як "Пружинка", також скептично поставився до переговорів між США та Росією, що відбувалися в Саудівській Аравії. Він заявив, що, попри політичні домовленості, готується продовжувати боротьбу після повернення на фронт.

"Можливо, вони там щось вирішили, але це їхня думка. Українці всьому цьому не повірять", - сказав 21-річний військовий з позивним "Весна".

Спроби Трампа досягти швидкого миру з Москвою, не враховуючи позицію Києва, викликали занепокоєння серед українців та їхніх союзників. Водночас військові, які за три роки війни втратили десятки тисяч побратимів, налаштовані продовжувати опір.

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув будь-які угоди, укладені без участі Києва, та наголосив на необхідності отримання надійних гарантій безпеки перед розглядом можливих мирних домовленостей.

Представник Трампа Кіт Келлог у п’ятницю заявив, що мав "широкі та позитивні" переговори із Зеленським у Києві, проте не уточнив деталей.

Того ж дня Кремль повідомив про можливість зустрічі між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що конкретні домовленості ще не досягнуті.

На фронті ситуація залишається напруженою: українські сили, маючи обмежені ресурси, намагаються стримати російські атаки вздовж східного фронту.

Одним із осередків жорстоких боїв став район Покровська, де оборону утримують підрозділи 68-ї єгерської бригади.

На навчальному полігоні військові зазначили, що не покладають великих надій на мирні переговори і не бачать можливості швидкого припинення бойових дій.

"Серед нас багато патріотів - ми нащадки козаків", - заявив боєць із позивним "Алладін", який займається підготовкою особового складу. "Ми будемо боротися до кінця".

Переговори в Саудівській Аравії - деталі

18 лютого в Саудівській Аравії відбулися двосторонні переговори США і Росії на рівні глав дипломатичних відомств. За її підсумками у Путіна заявили, що переговори пройшли непогано, що сторони "домовилися враховувати інтереси одна одної". Зі свого боку Держдеп США заявив про "важливий крок уперед" на шляху до миру в Україні.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах із Росією в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не йшлося про жодні деталі потенційної мирної угоди, на кшталт зняття санкцій або територіальних поступок. За його словами, Вашингтон погодився на прямі переговори з Росією, щоб з'ясувати, наскільки серйозно росіяни налаштовані на досягнення миру.

Видання FT писало, що Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

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