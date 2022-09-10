Відмовитися від примусової мобілізації не можна, тому що окупанти можуть розстріляти таких людей, кинути "на підвал" та катувати.

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни "мобілізують" навіть чоловіків за 60 років та із хронічними захворюваннями. Рашисти змушують воювати проти України майже усіх.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Шанс відмовитися (від мобілізації - УНІАН) мінімальний взагалі... Відмовитися не можна, тому що іноді можуть просто розстріляти людей, іноді кидають "на підвал", застосовують тортури...", - розповів він.

Відео дня

За словами Гайдая, під час примусової мобілізації на Луганщині забирають навіть чоловіків за 60 років, батьків-одинаків, а також чоловіків із хронічними хворобами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що офіцер ЗСУ розповів про втечу російських десантників на Харківщині. Вони перепливали річку у чому мати народила.

Вас також можуть зацікавити новини: