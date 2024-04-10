Радниця з гендерних питань наголошує, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни.

Україна має ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. Також країна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок. Про це в інтерв'ю The Times заявила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва.

"Наша Конституція говорить, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни, тому цілком правильно, що жінки також служать. Наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас. Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни", – сказала радниця.

Зазначається, що серед жінок, які служать в українській армії, менше десятої частини виконують активні бойові завдання, а решта працюють медиками, розвідниками та адміністраторами. Лише у 2018 році жінкам дозволили займати бойові посади.

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"Ми пройшли довгий шлях з точки зору законодавства, але на практиці все ще існує менталітет старої школи. Починаючи зі шкільного віку, в країні існує поділ між дівчатками та хлопчиками: хлопчиків навчають фізичним вправам, а дівчаткам доводиться займатися вишиванням або домашнім господарством. Це має змінитися. Як фізично, так і психологічно ми повинні готувати дівчат змалку до захисту країни", – сказала Григор'єва.

Водночас журналісти вказують, що Україна повільно впроваджує гендерну рівність у збройних силах, а відсутність жіночої форми наразі є проблемою, з якою стикаються багато жінок-військовослужбовців.

За даними уряду, зараз в українських збройних силах служать 65 000 жінок - це приблизно на 40% більше, ніж у 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення Росії. Майже всі вони є добровольцями, оскільки обов'язкового призову для жінок не існує, хоча жінки, які мають медичну освіту, тепер зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК.

Частка жінок-військовослужбовців в Україні менша, ніж у більшості країн НАТО, і становить 7,3%. У регулярних збройних силах США протягом останніх років частка жінок постійно перевищує 17%, а у Великій Британії – понад 11%.

Дискусії навколо мобілізації жінок

Президент Володимир Зеленський заявляв, що не підпише закон у випадку його ухвалення Верховною Радою, якщо там буде передбачена мобілізація жінок.

Водночас в суспільстві існують різні точки зору. Військова медикиня, розвідниця Збройних сил України Ярина Чорногуз заявила, що підтримує мобілізацію жінок. Вона вважає, що в Україні має бути створений жіночий бойовий підрозділ з жорстким відбором.

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