Президент підкреслив, що не всі у світі засуджують такі удари і саме цим користується Путін.

На цей час відомо про 80 постраждалих від нічної масованої атаки Росії по Україні, 4 людей загинули. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах та містах.

"Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали - усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих - у Києві та в Луцьку", - сказав Зеленський.

Відео дня

Глава держави зауважив, що під завалами ще можуть бути люди.

Зеленський підкреслив, що загиблі в Києві - це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор - пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

За словами Президента, не всі у світі засуджують такі удари і саме цим користується російський диктатор Володимир Путін. Зеленський наголосив:

"Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились".

Масована така РФ 6 червня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня росіяни здійснили комбіновану масовану атаку по Україні - запустили загалом понад 450 засобів повітряного нападу, а саме 44 ракети та більше 400 безпілотників.

Протиповітряною обороною України було знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни. Зокрема збито 199 ворожих БпЛА типу Shahed (ще 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ). Також зищені 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені); 30 крилатих ракет Х-101; 2 крилаті ракети Іскандер-К.

Згідно з інформацією Повітряних сил, влучання ворожих засобів повітряного нападу було зафіксовано на 13 локаціях, а падіння збитих (уламки) - на 19 локаціях.

Вдень повідомлялось про трьох загиблих та близько 50 поранених людей в різних регіонах від цієї атаки РФ.

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