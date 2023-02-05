Водночас українські воїни контролюють дії окупантів та залишаються на позиціях.

Загальна ситуація на Луганському напрямку напружена. Окупанти готуються до наступу та розмріялися про "захоплення" Білогорівки.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ніхто Білогорівку не захоплював, ворога там немає. ЗСУ повністю контролюють ситуацію.

"Всі оці "вкиди" про те, що десь там через 15 хвилин почнеться повномасштабний наступ - не відповідають дійсності. Всі командири та бійці чітко розуміють, скільки резервів перекинуто, що відбувається на лінії фронту. Всі готові дати відсіч", - зазначив Гайдай.

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Втім, ворог збільшив кількість атак та намагається виявити можливі слабкі місця в українській обороні. Але всі атаки захисники успішно відбивають.

"Зараз по РФ розповсюджують інформацію, що Білогорівку вже контролює ворог, вони нібито повивозили звідти людей. Ну, по-перше, вони навіть не знають чи є там люди і скільки їх. По-друге, наші бійці знаходяться на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював, ніхто туди не заходив, ворога там нема", - додав Гайдай.

Ситуація на Луганщині: актуальні новини

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до березня. Окупанти пожвавилися на східному фронті. Зокрема, на Луганщині атак стало більше, окупанти підтягують ще більше резервів. За його даними, багато живої сили зосереджено у Щасті. Через постійну "бавовну" росіяни поки що ховають свою техніку.

Раніше Головне управління розвідки спрогнозувало суттєве загострення на фронті в лютому-березні. В ГУР також підтвердили, що глава Генштабу РФ Валерій Герасимов отримав задачу від Путіна захопити Донбас до березня.

Аналітики ISW вважають, що Кремль, ймовірно, знову переоцінює можливості російської армії в контексті нового великого наступу в Україні. Він закінчиться достроково без значних успіхів для РФ.

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