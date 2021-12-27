Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР".
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Чоловік у російському однострої рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Відзначається, що він перебував у стані сильного наркотичного сп’яніння.
Українські військові затримали бойовика та передали його представникам Служби безпеки.
Читайте такожРосія може атакувати Україну з Азовського моря - The Washington PostЗа попередніми даними, сорокарічний найманець проходив службу за контрактом в одному із підрозділів НЗФ російсько-окупаційних військ. Він мав при собі паспорт так званої "ЛНР".
З 2006 по 2012 рік він відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).
Раніше повідомлялося, що Росія продовжує перекидати своїх найманців на окуповані території Донбасу.