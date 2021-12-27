У нього знайшли паспорт так званої "ЛНР".

Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР".

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Чоловік у російському однострої рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Відзначається, що він перебував у стані сильного наркотичного сп’яніння.

Українські військові затримали бойовика та передали його представникам Служби безпеки.

Читайте такожРосія може атакувати Україну з Азовського моря - The Washington PostЗа попередніми даними, сорокарічний найманець проходив службу за контрактом в одному із підрозділів НЗФ російсько-окупаційних військ. Він мав при собі паспорт так званої "ЛНР".

З 2006 по 2012 рік він відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує перекидати своїх найманців на окуповані території Донбасу.

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