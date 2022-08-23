Звуки детонації боєприпасів доносилися до усіх прилеглих населених пунктів.

В ніч на 23 серпня у Кальміуському (до 2016 року Комсомольське - УНІАН) Донецької області згорів черговий склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Звуки детонації боєприпасів окупантів доносилися у всі прилеглі населені пункти. Пожежу на складі було видно на кілька кілометрів.

У мережі з'явилися відео з місця події. На кадрах видно полум'я пожежі, а також чутно звуки детонації снарядів. Наразі окупанти замовчують знищення свого складу з БК.

Як повідомляв УНІАН, добою раніше в окупованому Донецьку лунали вибухи. За свідченнями очевидців, детонував склад російських боєприпасів.

Ворожі склади з БК все частіше детонують не лише на Донбасі, а й на Херсонщині. 20 серпня український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Збройні сили України завдали удару по аеродрому у Чорнобаївці на Херсонщині. Пізніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про ураження командного пункту окупантів та знищення їхніх складів боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

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