Знищено також було 75 окупантів та їхню техніку.

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили про ураження командного пункту окупантів та знищення їхніх складів боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 20 серпня.

Зазначається, що обстановка в операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, суттєвих змін у складі та положенні не фіксується.

"Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювались спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали. Дев'ять разів атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат", - констатували у Командуванні.

Українською авіацією було нанесено п'ять ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях", - повідомили у Командуванні.

Крім того, мовиться у дописі, вороже військо було зменшено на 75 окупантів, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С", два танки Т-72 та ще шість одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Також зауважується, що корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу "Калібр" та два великих десантних корабля.

Нагадаємо, в Макіївці на Донеччині "хлопнуло" по нафтобазі з пальним для окупантів.

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