За даними очевидців, снаряди розлітаються у різні боки. Біля вікон стояти небезпечно.

В окупованому Донецьку лунають вибухи. За свідченнями очевидців, детонує склад російських боєприпасів.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За даними каналу "Типичный Донецк", в районі гіпермаркету "Ашан" вирує пожежа. На кадрах видно, що масштаби займання великі.

На кадрах з місця події чутно звуки детонації боєприпасів. Очевидці підтверджують, що снаряди розлітаються в різні боки.

Тим часом паблік "ЧП Донецк" опублікував кадри моментів "прильотів" по складу з боєприпасами. Окупанти скаржаться, що "ранок сьогодні не добрий".

Наразі ЗСУ не коментують успішне знищення чергового складу з БК окупантів. Бойовики наразі також мовчать.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Збройні сили України завдали удару по аеродрому у Чорнобаївці на Херсонщині. Пізніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про ураження командного пункту окупантів та знищення їхніх складів боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

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