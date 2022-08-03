Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Українські бійці на півдні за ніч ліквідували 19 окупантів, знищили мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс та два склади боєприпасів ворога у Чорнобаївці та Бериславі.

Про це спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у зведенні станом на 11:00.

"Обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку напружена і динамічна у розвитку. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, має на меті не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини", - зазначив він.

За словами Назарова, за ніч на півдні ліквідовано 19 окупантів, знищено мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, дві автівки, в тому числі броньовану, та два польових склади боєприпасів в Чорнобаївці та Бериславі.

"Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - уточнив він.

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За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.

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