Журналіст повідомляє про не менше трьох влучень.

У суботу, 20 серпня, Збройні Сили України завдали удару по аеродрому у Чорнобаївці на Херсонщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

"На аеродромі в Чорнобаївці щонайменше три попадання", - написав він.

У соціальних мережах публікують фотографії, на яких можна побачити стовпи чорного диму.

Як відомо, військовий аеродром в Чорнобаївці російські війська використовували як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Він неодноразово ставав мішенню ЗСУ, кількість влучень по ньому в якийсь момент перестали рахувати.

Наприкінці липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що українська армія двічі за один день вдарила по Чорнобаївці.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в України "є шанс" за два місяці звільнити окупований росіянами Херсон.

Водночас перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що в окупованому Херсоні досі залишається велике угруповання російських сил.

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