Цей літак бив по позиціях підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

"Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу", - сказано в повідомленні "Хортицького вітру".

Зазначається, що завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25.

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Війна в Україні: втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України знищено 361 російський літак, а також 326 гелікоптерів.

Крім кого ворог втратив :БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42 за минулу добу -18 липня);танків ‒ 8250 (+5); бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19); артилерійських систем – 15520 (+55); РСЗВ – 1120 ; засоби ППО ‒ 894 (+1); крилаті ракети ‒ 2401 (+3); кораблі /катери ‒ 28 ; підводні човни - 1; автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76).

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України вбитими та пораненими вже досягла позначки 564 620 чоловік.

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