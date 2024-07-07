Це вже 361-й знищений літак агресора за час війни.

На Донетчині українські військові збили російський штурмовик Су-25, який завдавая ударів по позиціях оборонців України. Про це повідомляє телеграм-канал Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. (...) Тепер догорає в степах українського Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожу "пташку" примусово приземлили зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Втрати Росії у війні з Україною

Як писав УНІАН, за тиждень ЗСУ "відмінусували" понад 8 тисяч окупантів та півтори тисячі одиниць різної техніки. Загалом з початку війни втрати агресора перевалили за 500 тисяч убитими і пораненими.

Разом з тим, за підрахунками російських опозиційних видань "Медіазона" і "Meduza", кількість загиблих у Росії перевищила 100 000 осіб, і до 21 червня становила орієнтовно від 106 000 до 140 000 осіб. Більша частина їхнього аналізу ґрунтується на записах про спадщину і некрологах у соціальних мережах та інших виданнях.

Загалом ці дані узгоджуються з іншими джерелами: офіційні особи у Франції нещодавно назвали загальну цифру в 150 000 загиблих росіян до травня, а BBC Russia вважає, що до червня померло щонайменше 113 000 росіян.

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