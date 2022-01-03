Розглядається кілька версій, у тому числі умисне вбивство.

На Донеччині виявили без ознак життя військовослужбовця-контрактника.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

"3 січня 2022 р. Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області. ...Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події невідкладно виїхав прокурор Маріупольської спецпрокуратури, слідчо-оперативна група Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, представники військової служби правопорядку, експерти.

"За фактом загибелі військовослужбовця здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю", - інформує спецпрокуратура.

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Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, просять звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

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