Хлопець воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

У Харкові помер 20-річний уродженець міста Коростеня Ігор Тичина, якого у зоні ООС 27 грудня поранив російський снайпер.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заступницю Коростенського міського голови Наталію Чижевську.

Хлопець воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", – повідомила чиновниця.

Відомо, що Ігор Тичина народився у 2001 році та виріс у багатодітній родині. Хлопець закінчив у Коростені школу №10 і був спортсменом-волейболістом.

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Нового року, 31 грудня, бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції українських військових. Загинув український боєць.

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