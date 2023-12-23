Навала гризунів несе в собі додатковий тиск на бойовий дух бійців на передовій.

Останніми тижнями на фронті в обох сторін виникла одна проблема. Як Збройні сили України, так і окупаційні війська скаржаться на велику кількість щурів та мишей на передовій.

Як повідомляє Міноборони Британії у Twitter, що збільшенню кількості гризунів, ймовірно, посприяли м'яка осінь та достатня кількість їжі з полів, які залишилися необробленими через бойові дії.

Тепер, коли погода стала холоднішою, миші та щури шукають теплі місця, зокрема, транспортні засоби і оборонні позиції. На думку британців, гризуни призводять до додаткового тиску на бойовий дух бійців на передовій. Крім того, вони загрожують військовому обладнанню, перегризаючи кабелі. Це було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни.

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"Неперевірені звіти також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що війська пояснюють проблемою зі шкідниками", - додали у розвідці.

Проблеми окупантів на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, по лінії бойового зіткнення ворог починає хворіти на окопні хвороби. Головною причиною таких епідемій серед окупантів є відсутність гігієни. На Куп'янському напрямку є проблеми у ворога з так званою мишачою лихоманкою.

Bild писав, що українські військовослужбовці на фронті зіткнулися з навалою гризунів. У мережі з'явилася велика кількість відеороликів, в яких українські бійці показують, як в окопах розбігаються миші, щури і навіть змії. Через це у котів "несподівано з'явилася своя місія на війні".

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