Скарги окупантів на лихоманку командування ворогів проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях, зазначила українська розвідка.

Російські окупанти на Куп’янському напрямку масово хворіють на так звану "мишачу лихоманку" - у багатьох підрозділах зафіксовано спалах цього захворювання.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів - через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

"Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день. Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням", - заявили в розвідці.

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В ГУР поінформували, що скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип.

"У підсумку - "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", - мовиться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається зниження морально-психологічного стану серед військовослужбовців окупаційних військ, окупантів масово затримують за адміністративні та кримінальні правопорушення.

Центр національного спротиву поінформував, що за минулий місяць серед представників окупантів значно знизився рівень виконавчої дисципліни через великі втрати особового складу, особливо це стосується Бахмутського та Авдієвського напрямку. Відтак, представники окупаційної "комендатури" РФ затримали понад тисячу супротивників, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Зокрема, такі: самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних речовин.

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