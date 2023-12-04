В інтернеті публікують безліч відео з окопів.

Українські військовослужбовці на фроті зіткнулися з навалою гризунів. Через це у котів "несподівано з'явилася своя місія на війні", пише Bild.

У мережі з'явилася велика кількість відеороликів, в яких українські бійці показують, як в окопах розбігаються миші, щури і навіть змії. Вони заважають спати, а також гризуть все, що трапляється на їхньому шляху. З аналогічною проблемою стикаються і російські загарбники.

На боротьбу з гризунами на фронті збирають гроші волонтери. Тим часом деякі військовослужбовці вирішили взяти собі в помічники котів.

Відео дня

"Милий кіт Сирський, наприклад, став зіркою соціальних мереж. Принаймні одна з оксамитових лап навіть удостоїлася почестей від солдатів. Кіт Шайбик отримав орден за допомогу, яку надав бригаді і військовим", - додають журналісти.

Коти на фронті: останні новини

Нагадаємо, що цього літа український військовослужбовець Олександр Ляшук майже три тижні розшукував свого кота Шайбика, який загубився на фронті. Відомо, що він служив на південному напрямку.

Також в мережі отримав популярність кіт на прізвисько Сирський, якого знайшов військовослужбовець Роман Синіцин. Сервіс "Дія" навіть публікував у мережі "посвідчення мишолова", видане на його ім'я.

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