На Авдіївському напрямку зафіксовано епідемію педикульозу.

По лінії бойового зіткнення ворог починає хворіти на окопні хвороби. Головною причиною таких епідемій серед окупантів є відсутність гігієни.

"На Авдіївському напрямку і загалом по лінії бойового зіткнення ворог починає хворіти, зокрема, на окопні хвороби", - повідомив прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, це відбувається через ігнорування окупантами санітарних норм.

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"Російські окупанти хворіють і у деяких підрозділах вже зафіксовано епідемію педикульозу", - зазначив Штупун.

При цьому нагадав, що вчора Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на Куп'янському напрямку є проблеми у ворога з так званою мишачою лихоманкою.

"На Куп'янському є проблеми з так званою "мишачою лихоманкою", то на Донеччині - це педикульоз", - сказав Штупун.

"Мишача лихоманка" серед окупантів - що відомо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти на Куп’янському напрямку масово хворіють на так звану "мишачу лихоманку" - у багатьох підрозділах зафіксовано спалах цього захворювання.

Скарги окупантів на лихоманку командування ворогів проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях.

Зазначається, що хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів - через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день. Хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

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