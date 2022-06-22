У районі Ізюма ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ.

На Харківщині ворог веде активні бойові дії, Ізюмський напрямок лишається стратегічним.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На лінії зіткнення ворог веде активні бойові дії. На Харківському напрямку російські окупанти намагаються стримувати просування ЗСУ та не допустити їх виходу до державного кордону, укріплюють свої позиції.

Це свідчить про те, що в нас не очікується чернігівського чи київського сценаріїв, коли російські війська під тиском ЗСУ відійшли", - зазначив голова ОВА.

Синєгубов повідомив, що у районі Ізюма ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ.

"Ізюмський напрямок для них лишається стратегічним", - підкреслив він.

Разом з тим, за словами Синєгубова, наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому втрат.

"93 ОМБР, яка захищає позиції на Ізюмщині, знищила вже 11 одиниць ворожої техніки - танки, БМП та бойові машини "Рись", - зазначив він.

Голова ОВА наголосив, що сьогодні протягом дня ворог продовжував обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Харківської області.

Внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова 4 мешканці отримали поранення. У с. Пришиб Ізюмського району загинули 5 цивільних жінок. В м. Балаклія 1 цивільний зазнав поранення.

У Золочеві з-під завалів дістали тіла ще 2 загиблих. Загалом внаслідок цього обстрілу у Золочеві загинули 3 людей.

У Чугуєві 2 мирних людей загинули, 4 зазнали поранень. В с. Тихопілля Лозівського району 1 поранений.

Як повідомляв УНІАН, вчора у результаті обстрілів російськими окупантами Харківської області 15 людей загинули, 16 - поранені.