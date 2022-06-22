Зокрема, у Харкові від обстрілів вночі постраждали Слобідський та Індустріальний райони.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених внаслідок обстрілів на Харківщині.

Про це він написав у Telegram-каналі.

Синєгубов наголосив, що протягом минулої ночі російські окупанти продовжили тероризувати обстрілами Харків та населені пункти області.

Так, у Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Там пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова.

"Попередньо, троє поранених. Інформація уточнюється", - зазначив голова ОВА.

Крім того, росіяни вночі продовжили обстріли Чугуєва: зруйновані житлові будинки та господарські споруди.

"Попередньо двоє людей загинули, двоє поранених. Інформація уточнюється", - повідомив Синєгубов.

Також у смт Золочів Богодухівського району було пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа.

"З-під завалів вилучили тіло одного загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще двоє людей", - зауважив він.

У смт Шевченкове Куп'янського району внаслідок російського обстрілу напередодні ввечері одна людина зазнала поранення.

Синєгубов додав, що на лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку.

"У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат", - написав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, одна з російських балістичних ракет, випущених по Харкову 20 червня, вдарила по об'єкту Харківського метрополітену.

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