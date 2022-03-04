Ним виявився громадянин України, який їхав автомобілем Lexus.

На Харківщині прикордонники затримали коригувальника вогню російських загарбників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На блокпосту прикордонний наряд відділу "Дергачі" Харківського загону затримав корегувальника вогню противника, громадянина України, 1989 року народження, який їхав автомобілем Lexus", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду багажного відділення автівки прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн, військовий квиток, паспорт та мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям "Гармата", "Куратор".

Зазначається, що мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг. Посібника злочинної діяльності ЗСУ РФ передано співробітникам СБУ.

Як повідомляв УНІАН, поліція заявила про затримання коректувальника вогню по аеродрому Івано-Франківська.

Генштаб ЗСУ просить громадян не розповсюджувати інформацію про наслідки ударів.

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