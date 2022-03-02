Диверсанта було затримано на місці злочину, коли він намагався вчинити наступний злочин.

Служба безпеки України спільно з поліцейськими Івано-Франківської області затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром.

Про це повідомляє поліція області на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцерозташування військового об’єкта в Росію. Внаслідок влучення ракет по аеродрому його інфраструктуру було зруйновано. Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, диверсанта було затримано на місці злочину, коли він намагався вчинити наступний злочин, спрямований на зниження обороноздатності України.

"За статтею "Державна зрада" він буде засуджений до 15 років ув’язнення", - йдеться в повідомленні.

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