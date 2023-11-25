Про невдалі атаки окупантів та події на фронті йдеться в новому звіті відомства.

Протягом доби армія РФ вела штурмові дії на 4 напрямках, але отримала "по зубах" від Збройних сил України.

Також ворог "зарухався" у Запорізькій області у спробі відновити втрачені позиції на фронті. Про марні надії РФ та найінтенсивніші бої розповів Генштаб ЗСУ ввечері 25 листопада.

За даними звіту, протягом доби армія України провела 42 бойових зіткнення з ворогом.

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Росіяни намагалися вести штурми на Куп’янському напрямку в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Там наші оборонці стримали 3 атаки. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки, "накрив" артилерійським та мінометним вогнем 5 населених пунктів Харківщини: н. п. Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

На Бахмутському напрямку Росія також вела штурми. Бої йшли в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, там стримано 7 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Миколаївка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Мар’їнському напрямку також було "гаряче". Штурми РФ довелося стримувати в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області (відбито 7 атак). Росія скоординувала авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки Донецької області. Артилерією та мінометним вогнем окупанти "накрили" 10 населених пунктів Донеччини - серед них Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку теж були безуспішні штурми з боку військових РФ. Росія намагалася наступати південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. 10 населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних обстрілів. Серед них: Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

Водночас ворог "заворушився" на Запорізькому напрямку. "4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області", - вказав Генштаб.

Окупанти вели обстріли з артилерії та мінометів по 20 населеним пунктам. Серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області.

Окремо слід згадати про оперативну ситуацію на Авдієвському напрямку. Там ЗСУ стримали 17 атак ворогів. Бої йшли біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області.

"Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області", - додав Генштаб.

Удари авіації ЗСУ за 25 листопада - який результат

В рамках свого звіту Генштаб також уточнив результат ударів української авіації та ракетних військ по позиціях РФ в Україні. Так, наші пілоти реалізували 11 ударів.

Протягом доби ракетні війська уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника, йшлося у звіті.

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