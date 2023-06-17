Виявлено безпілотник невстановленого типу.

У небі над Київською областю зафіксовано ворожий безпілотник. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі", - повідомили в ОВА.

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Мешканців закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час повітряної тривоги. Водночас перед цим Повітряні сили повідомили, що на Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.

Останні ракетні атаки Росії

Близько 11:00 16 червня у низці областей України прозвучала повітряна тривога. У Києві та області пролунали вибухи. Як стало відомо потім, це була робота ППО. Російські окупанти вдарили крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х - 47 "Кинджал". Знищено усі запущені ракети.

У Київській області внаслідок ракетного удару російських окупантів було зруйновано приватні будинки, є постраждалі.

ЗМІ розповіли, як 12-річний Роман із Київщини дивом врятувався під час ракетної атаки РФ 16 червня. У його будинок влучили уламки ракет, але, на щастя, хлопчик у цей момент був у погребі.

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