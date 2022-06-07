Наголошується, що обстеження є безкоштовним для жителів громади.

На Київщині проведуть радіаційне обстеження територій, які знаходилися у тимчасовій окупації військами РФ.

Про це йдеться у повідомленні Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

"До уваги жителів Іванківської територіальної громади! У червні фахівці ДНТЦ ЯРБ за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами рф", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі.

"Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби у Іванківській ОТГ та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням: https://bit.ly/3xp94pb, або звернувшись за номером телефону (044) 422 55 43 до фахівців. Анонімні запити не розглядатимуться. Обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування", - зазначають у дописі.

У відомстві також підкреслили, що радіаційне обстеження є безкоштовним для жителів громади.

Нагадаємо, після звільнення від окупантів на Київщині ексгумовано понад 1,3 тисячі тіл загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: