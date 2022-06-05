За попередніми даними, у Київській області немає жертв та руйнувань.

Над Обухівським районом Київщини сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Про це у своєму Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні зранку над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що 5 червня сили РФ обстріляли території, які знаходиться в безпосередній близькості до Броварської територіальної громади Київщини. Інформація про руйнування не надходила.

Також повідомлялося, що вранці у Дніпровському та Дарницькому районах Києва були вибухи. За даними місцевої влади, супротивник завдав ракетні удари по об’єктах інфраструктури. У результаті ворожої атаки у столиці України постраждала одна особа та була госпіталізована.

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