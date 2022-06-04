При цьому особи більше ніж двох сотень загиблих не встановлені.

Після звільнення від окупантів на Київщині ексгумовано понад 1,3 тис. тіл цивільних.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва, розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині.

"Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи", - зазначила вона.

За словами Матвєєвої, при цьому особи більше ніж двох сотень загиблих не встановлені.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 квітня з’явилась інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після звільнення області правоохоронці виявилися масові поховання із сотнями вбитих цивільних.

Деяких людей окупанти розстрілювали просто на дорогах і залишали їхні тіла на вулицях. У багатьох вбитих були зв’язані білою стрічкою руки. Росіяни вбивали та ґвалтували, знущалися й катували людей.

Крім того, окупанти, відступаючи, мінували двері будинків, підвали, двори, дитячі майданчики.

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