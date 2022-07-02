У цьому ж населеному пункті загорілася суха трава, сміття та господарча споруда на території приватного домоволодіння.

У смт Первомайське Миколаївської області рятувальники ліквідували пожежу на спортивній базі після влучання боєприпасів та уламків від них.

Про це повідомляється на сторінці ДСНС України у соціальній мережі Facebook.

"2 липня внаслідок влучання боєприпасів та уламків від них виникла пожежа спортивної бази Будинку культури у смт Первомайське Миколаївського району", - йдеться у повідомленні.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 100 кв.м. Будівлю врятовано від повного знищення.

"Одночасно із цим об'єктом в даному населеному пункті загорілася суха трава, сміття та господарча споруда на території приватного домоволодіння. Вогнеборці загасили її на площі 80 кв.м. Причина виникнення та ж сама — потрапляння боєприпасів та уламків від них", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві через аномальну спеку виникла масштабна пожежа на одному із підприємств. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами.

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