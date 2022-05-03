В одного з чоловіків були зв'язані ноги.

На території села Новофонтанка в спільній могилі виявлено тіла двох закатованих.

Як зазначає Офіс генпрокурора, у місцевих мешканців є сліди вогнепальних поранень та катувань.

"За даними слідства, на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі виявлено тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв'язані ноги. Поруч було знайдено сліди перебування російських військових.Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

На фото з місця можна побачити фрагменти пакування сухпайків армії РФ.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як писав УНІАН, окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область. 2 травня внаслідок обстрілу міста загорілись три металеві побутові вагончики, жертв та постраждалих немає.

Днем раніше росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами з "Ураганів".

Також 1 травня російські окупанти під час обстрілу потрапили в сільськогосподарський склад з добривами.

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