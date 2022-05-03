На Миколаївщині знайшли спільну могилу двох закатованих під час окупації  / фото ОГП

На території села Новофонтанка в спільній могилі виявлено тіла двох закатованих.

Як зазначає Офіс генпрокурора, у місцевих мешканців є сліди вогнепальних поранень та катувань.

"За даними слідства, на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі виявлено тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв'язані ноги. Поруч було знайдено сліди перебування російських військових.Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

На фото з місця можна побачити фрагменти пакування сухпайків армії РФ. 

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На Миколаївщині знайшли спільну могилу двох закатованих окупантами / фото ОГП

Як писав УНІАН, окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область. 2 травня внаслідок обстрілу міста загорілись три металеві побутові вагончики, жертв та постраждалих немає.

Днем раніше росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами з "Ураганів".

Також 1 травня російські окупанти під час обстрілу потрапили в сільськогосподарський склад з добривами.

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