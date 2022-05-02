Сьогодні ввечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі.
"Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. За півгодини рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу загасили", - зазначив мер.
Мер міста уточнив, що жертв та постраждалих немає.
Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував відео обстрілів Миколаївщини.
"Кілька годин тому зіпсували мені всю рибалку", - написав він.
Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами з "Ураганів".