Російські загарбники продовжуть атакувати Миколаїв / фото ДСНС

Сьогодні ввечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. За півгодини рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу загасили", - зазначив мер.

Мер міста уточнив, що жертв та постраждалих немає.

фото ДСНС
фото ДСНС

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував відео обстрілів Миколаївщини.

"Кілька годин тому зіпсували мені всю рибалку", - написав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами з "Ураганів".

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