Внаслідок обстрілу міста загорілись три металеві побутові вагончики, жертв та постраждалих немає.

Сьогодні ввечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. За півгодини рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу загасили", - зазначив мер.

Мер міста уточнив, що жертв та постраждалих немає.

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував відео обстрілів Миколаївщини.

"Кілька годин тому зіпсували мені всю рибалку", - написав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами з "Ураганів".

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