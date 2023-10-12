Також знищено понад 110 одиниць військової техніки противника.

На Таврійському напрямку Силами оборони України за добу знищено понад 750 російських загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації від Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1805 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 754 особи. Чотири окупанти здалися в полон. Знищено 112 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 23 танки, 73 ББМ, 9 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 ПТРК, 8 БпЛА, 3 автомобілі та одиницю спеціальної техніки", - наголошується у зведенні.

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Зокрема, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

Також, на Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Крім того, на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що за минулу добу знищено 990 російських окупантів.

Водночас, начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі міста Бахмут Сили оборони України ліквідували 167 російських окупантів, ще один потрапив в полон. На Лимано-Куп'янському напрямку в ході бойових дій було ліквідовано 214 окупантів.

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