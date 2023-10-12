Значно зросли також втрати ворога у техніці - мінус 42 танки, 44 бойові бронемашини, 32 артилерійські системи.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 990 російських окупантів. Таким чином загальні бойові втрати серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 284890 осіб.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Упродовж доби також значно зросли також втрати ворога у техніці:

танків - до 4905 (+42 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин - до 9264 (+44) одиниць;

артилерійських систем - до 6763 (+32) одиниць;

реактивних систем залпового вогню - до 811 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5247 (+21);

автомобільної техніки та автоцистерн - до 9170 (+25) одиниць;

спеціальної техніки - 966 (+1).

І як відомо, від початку широкомасштабного вторгнення знищено також 316 літаків ворога, 316 гелікоптерів, 20 кораблів/катерів, 1 підводний човен та 545 засобів протиповітряної оборони.

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Як повідомляв УНІАН, цієї ночі сили ППО України знищили ще 28 ударних безпілотників "Shahed-131/136", якими росія атакувала наші території. Усього зафіксовано було пуски 33 "шахедів".

За даними британської розвідки, боєздатність російських військових низька через кризу психічного здоров'я. Вона пов'язана з браком догляду за ментальним здоров'ям солдатів та їхньою придатністю до бойових дій.

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