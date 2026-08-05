В українському полоні перебувають громадяни понад півсотні країн, - Лубінець

За його словами, тисячі цивільних та військовополонених українців досі залишаються в російській неволі.

У полон українських військових потрапили громадяни 51 країни, яких Росія завербувала до своєї армії: всі вони брали участь у війні проти України. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки", - розповів він.

Він нагадав, що уже підтверджено 20 610 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. У межах Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 425 дітей, із яких 465 - за сприяння Офісу Омбудсмана.

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За його словами, тисячі цивільних та військовополонених українців досі залишаються в російській неволі.

"Ми маємо зробити все, щоб їх повернути, а кожен злочин Росії був належно задокументований і не залишився без покарання", - додав він.

Варто зазначити, що у квітні 2026 року Головне управління розвідки повідомляло, що Росія планує цього року завербувати на війну проти України ще приблизно 20 тисяч іноземців. Для цього росіяни визначили кількість іноземців віком від 18 до 60 років, які перебувають у Росії, та склали мобілізаційний план.

Як РФ вербує іноземців

Раніше повідомлялось, як РФ вербує громадян Ємену до участі у війні, використовуючи для цього балади про великі грошові виплати, щомісячні зарплати та обіцянки надати російське громадянство.

Відомо, що вербувальники пропонують молодим єменцям, які вже мають бойовий досвід у гарячих точках своєї країни (у Таїзі, Марібі або на кордоні із Саудівською Аравією), величезні за єменськими мірками гроші. Зокрема, посередники обіцяють одноразову виплату при підписанні контракту в розмірі 15 тисяч доларів, щомісячний оклад у 5 тисяч доларів та спрощене отримання паспорта РФ.

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