Росія похвалилася новим РЕБом проти Starlink: у ISW пояснили, що з нею не так

Росія намагається відмовити США від надання Україні доступу до Starlink на російській території.

Росія заявила про початок серійного виробництва системи РЕБ "Волна Купол Гарант", яка, як стверджується, може порушувати роботу супутникового зв’язку Starlink. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, ця заява є частиною когнітивної війни Росії, спрямованої на те, щоб відрадити США від надання Україні доступу до Starlink на російській території.

Так, у Росії заявили, що система "Волна Купол Гарант" порушує роботу супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті, направляючи потужний вузький радіосигнал, який засліплює приймальні антени супутників, і стверджували, що одночасне використання кількох систем "Волна Купол Гарант" може тимчасово паралізувати роботу Starlink.

Водночас аналітики ISW зазначають, що ЗСУ неодноразово завдавали ударів по системах "Волна Купол Гарант" за допомогою безпілотників, оснащених альтернативними технологіями зв’язку.

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"Система "Волна Купол Гарант", судячи з усього, є значною мірою стаціонарною, що обмежує її ефективність у захисті мобільної техніки, яка є основною ціллю українських безпілотників, оснащених системою Starlink", – зазначають в ISW.

Як вважають аналітики, мета цих заяв – переконати і росіян, і Захід, що система "Волна Купол Гарант" здатна захищати об’єкти в тилу Росії, тому немає сенсу надавати Україні доступ до Starlink над російською територією.

Водночас зазначається, що нова система РЕБ не допоможе захистити прикордонні тилові райони РФ.

"Система "Волна Купол Гарант", ймовірно, зіткнеться з проблемами через свою високу вартість – 1,5 мільйона доларів за систему – та обмежену дальність дії в 20 квадратних кілометрів", – підсумовують в ISW.

Starlink у війні в Україні

Раніше над територією Росії були помічені незвичайні ланцюжки яскравих об’єктів, що нагадують супутники Starlink. Це відбувається на тлі переговорів України з Ілоном Маском щодо використання супутникового зв’язку над РФ.

Тим часом президент України Володимир Зеленський нагородив Маска орденом Свободи – "за видатні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки".

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