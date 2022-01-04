Чоловік помер у ніч на 3 січня.

Трагедія сталася в селі Береськ на Волині. У ніч на 3 січня помер "кіборг" Левуш Анатолій Євгенович.

Про це повідомила місцева волонтер Світлана Войтович у Facebook.

За словами жінки, обставини смерті військового невідомі.

"Прийшла сумна звістка, пішов з життя за не відомих обставин наш побратим, захисник і просто чудовий чоловік Левуш Анатолій Євгенович, с. Береськ! Вічна і світла пам'ять! Рідним і близьким щирі співчуття", - йдеться в повідомленні.

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11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

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