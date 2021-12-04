Військовий зник безвісти у січні 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. За свідченнями побратимів, він пішов подивитися чи є можливість вибратися з терміналу.

У Львові поховали останки бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, львів’янина Олександра Бондаря, який вважався безвісти зниклим з січня 2015 року.

Олександр Бондар, 1968 року народження, був мобілізований у третю хвилю мобілізації. Він захищав Донецький аеропорт з грудня 2014-го до січня 2015 року, повідомляє радіо Свобода.

Зник безвісти 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. За свідченнями побратимів, "кіборг" пішов подивитися, яка є можливість вибратися з терміналу.

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"Після другого підриву Олександр безвісти пропав. Були різні історії, хтось десь бачив, ніби він контужений ішов у бік злітної смуги. Але, коли людина пропала безвісти, то обростає чутками, дзвонять аферисти і від рідних вимагають гроші. Знайшли залишки тіла, і ДНК підтвердилось", ‒ розповів директор Будинку воїна у Львові Олег Височанський, який служив із Олександром Бондарем.

Коли будівля Донецького аеропорту впала, тіло Олександра під завалами не знайшли.

Прощання з бійцем відбулось у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали "кіборга" на Личаківському цвинтарі поруч із іншими українськими військовослужбовцями, які загинули на Донеччині, захищаючи Україну.

Згідно з указом президента України від 12 травня 2020 року, "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України", Олександр Бондар нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

За офіційною інформацією, безвісти зниклими в ході війни на Донбасі вважаються приблизно від 600 до 700 громадян України.

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Автор: Ірина Погоріла