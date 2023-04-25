Сергій Череватий зазначив, що "вагнерівці" - звичайні терористи.

Приватна військова кампанія "Вагнер" - терористичне угруповання. Вони, як і терористи ІДІЛ, не дотримуються правил ведення війни та вимог міжнародних конвенцій.

"Вони перейшли всі червоні лінії. Пригожин (ватажок ПВК Євген Пригожин – УНІАН) розуміє, що у нього вже більш ніж достатньо ворогів, не тільки в Росії, але і по всьому світу. Тому він вважається такими ексцентричними заявами. Як елемент привернення уваги", - заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, коментуючи наказ Пригожина не брати полонених.

Український військовий зазначив, що "вагнерівці" піддають тортурам як захисників України, так своїх же найманців. При цьому Череватий вказав, що ЗСУ дотримуються правил війни, а росіяни лише посилюють жагу помсти та знищення ворога.

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Наказ Пригожина не брати полонених - про що мова

24 квітня стало відомо, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин наказав своїм найманцям не брати полонених. Відтепер "вагнерівці" нібито будуть "знищувати всіх". При цьому він заявив, що окупанти нібито ніколи не будуть порушувати міжнародні закони гуманізму.

Таку цинічну заяву "кухар Путіна" зробив після того, як в мережі з'явився нібито перехоплення розмови воїнів ЗСУ, які нібито домовляються вбити пораненого "вагнерівця". Правдивість цього аудіо Генштаб ЗСУ не підтвердив. Жодних переконливих аргументів щодо справжності цієї розмови окупанти не навели.

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