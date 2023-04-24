Фактично колишнього найманця затримали поліціянти, але під відділком його чекали "вагнерівці".

Екс-"вагнерівця" Азамата Улдарова, який публічно зізнався у воєнних злочинах, масових вбивства та розстрілах дітей в Україні, затримали російські силовики. Його доставили до слідчого відділу Ленінського району Саратовської області.

Про це повідомляє правозахисний проект Gulagu.net. На вході до слідчого відділу Улдарова чекали 4 бійці ПВК "Вагнер", які в присутності співробітників МВС завдали йому ударів по обличчю, зірвали з нього жетон та обіцяли вбити за його свідчення проти Євгена Пригожина та одного із садистів з позивним "Айсмен".

Силовики заштовхали Улдарова у відділ і завели до кабінету, щоб нібито захистити Азамата та допитати про відомі йому злочини. Деталі затримання розповів засновник проекту Володимир Осєчкін.

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"Азамату вдалося зв'язатися зі мною в момент, коли я давав інтерв'ю, і ми записали розповідь Азамата про те, що відбувається. Надалі слідчі зажадали від Улдарова відключити мобільний телефон. Очевидно, що біля слідчого відділу перебувають бійці терористичного угрупування ПВК "Вагнер", які щойно вчинили напад, погрожували вбивством і мають намір вбити Улдарова за вказівкою Пригожина", - зазначив Осєчкін.

Свідчення Азамата Улдарова

Азамат Улдаров - зек-"вагнерівець", який воював проти України. Після повернення додому він дав резонансне інтерв'ю, про звірства, які "вагнерівці" чинили в Україні. Він зізнався у вбивстві кількох сотень цивільних у підвалі дев'ятиповерхівки в Бахмуті. Серед дорослих там були десятки дітей.

Згодом Улдаров відмовився від своїх слів, а потім заявив, що на нього оголосили "полювання". Однак після цього він наважився на нові свідчення.

Зокрема, Улдаров заявив, що накази про масові вбивства та катування віддавав командир з позивним "Айсмен". Потім він упізнав цього ката - ним виявився Володимир Китаєв. Цей "вагнерівець" обезголовив та розчленував чоловіка у Сирії. За цей злочин Китаєва не просто не звільнили з "Вагнера", а навпаки підвищили до топ-командира.

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