Двох цивільних росіяни вбили за тим же сценарієм, що й два тижні тому чоловіка на Чернігівщині.

Брат і сестра, яких російська ДРГ розстріляла на Сумщині, рухалися в автомобілі, коли на них здійснили напад. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, подія відбулася вранці 27 січня. 54-річний чоловік та його 68-річна сестра їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. За кермом був чоловік. Саме в цей момент автівку розстріляли росіяни.

За цим фактом розпочато досудове розслідування відповідно до ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Досудове розслідування веде обласне управління СБУ Сумщини під керівництвом обласної прокуратури.

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Напади ДРГ на прикордонні райони України

Як писав УНІАН, сьогоднішня трагедія на Сумщині – це вже другий подібний випадок від початку року. 11 січня російські диверсанти проникли в Чернігівську область і розстріляли там автомобіль на дорозі. Жертвою ворогів став чоловік 1961 року народження, який працював водієм шкільного автобуса.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, від початку зими росіяни почали значно активніше засилати свої ДРГ на прикордонні території України. Зокрема такі спроби фіксували у Чернігівській, Сумській та Харківській області.

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