Війська РФ розстріляли брата й сестру.

Російська розвідувально-диверсійна група зранку 27 січня цинічно стратила людей з Хотинської громади. Розстріляли брата та сестру, які проживали у селі Андріївка.

Село розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні з РФ, повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення", - акцентував Артюх.

Він нагадав, що лише так можна врятувати своє життя від окупантів та висловив співчуття близьким страчених українців.

Росія стратила українських військових на Запоріжжі

У грудні 2023 року стало відомо, що армія РФ біля Роботиного стратила трьох українських військових, яких спочатку взяла у полон. Відповідний ролик почав ширитися мережею.

В Офісі Генпрокурора підтвердили факт трагедії та уточнили, що захисників, ймовірно, розстріляла "Псковська десантна дивізія" (76-а десантна дивізія) військ РФ. Розслідування злочину Офіс Генпрокурора розпочав 14 грудня. Імена загиблих Україна змогла верифікувати.

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