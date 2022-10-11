На його думку, білоруська армія не готова до цього.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчим часом нападу на Україну з території Білорусі не буде.

Таку думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

"Я хочу вам заявити, що лукашенківська Білорусь абсолютно не готова, ні в якому варіанті. Російська армія вивезла величезну кількість озброєння, військової техніки та боєприпасів, понад 100 тисяч тонн, за деякими даними. Вони в крайніх навчаннях витратили ресурси, паливо і багато іншого. І вони абсолютно не хочуть воювати", - пояснив він.

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За словами Арестовича, на території Білорусі практично немає російських військовослужбовців, крім операторів іранських дронів і їх охорони.

Він переконаний, що Білорусь не готова до мобілізації, а заяву Лукашенка про розгортання спільного з РФ регіонального угруповання військ від диктатора зажадав президент РФ Володимир Путін.

"Погана новина полягає в тому, що ці товариші протягом місяця здатні туди пригнати угрупування в 15-20 тисяч мобілізованих і встати на кордоні, щоб нам погрожувати. За певних умов Путін може їх навіть погнати прямо на Київ без озброєння, без військової техніки - тупо пішки", - сказав Арестович", - додав він.

Участь Білорусі у війні

З початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.

Незважаючи на нещодавні заяви Лукашенка про те, що у Білорусі не проводитиметься мобілізація, ймовірність можливого нападу з боку Білорусі постійно обговорюється.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що Лукашенко знаходиться перед вибором: або входити в конфронтацію з російським диктатором Путіним, або відправити на війну білоруську армію. У ЦПД вважають, що імовірність останнього сценарію досить висока.

10 жовтня Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

В Офісі президента України задалися питанням, чи готовы в Білорусі до наслідків власних рішень.

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